Трамп вважає, що Путін готовий укласти угоду, а Зеленський нібито не виявляє «достатньої» готовності

Переговори щодо завершення війни в Україні продовжуються попри ситуацію довкола Ірану.

Як заявив президент США Дональд Трамп, його український колега Володимир Зеленський нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів, передає Politico.

Трамп не уточнив, що є перешкодою для мирної угоди з боку Зеленського.

«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», - сказав лідер США.

Трамп додав, що, на його думку, Путін готовий до переговорів щодо припинення війни. «Я думаю, що Путін готовий до угоди», - сказав американський президент.

Він знову розкритикував Зеленського і сказав, що у нього «немає карт».

«Неможливо, щоб він був перешкодою... У вас немає карт. Тепер у нього їх ще менше», - сказав Трамп.