ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Трамп вважає, що Путін готовий укласти угоду, а Зеленський нібито не виявляє «достатньої» готовності

«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», - сказав лідер США.

Трамп вважає, що Путін готовий укласти угоду, а Зеленський нібито не виявляє «достатньої» готовності
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Переговори щодо завершення війни в Україні продовжуються попри ситуацію довкола Ірану. 

Як заявив президент США Дональд Трамп, його український колега Володимир Зеленський нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів, передає Politico.

Трамп не уточнив, що є перешкодою для мирної угоди з боку Зеленського.

«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», - сказав лідер США.

Трамп додав, що, на його думку, Путін готовий до переговорів щодо припинення війни. «Я думаю, що Путін готовий до угоди», - сказав американський президент.

Він знову розкритикував Зеленського і сказав, що у нього «немає карт».

«Неможливо, щоб він був перешкодою... У вас немає карт. Тепер у нього їх ще менше», - сказав Трамп.

  • США продовжують тиснути на Україну, аби вона поступилася територіями і таки уклала мирну угоду з РФ.
  • Трамп раніше погрожував санкціями Росії за відмову працювати над мирною угодою. Але тепер про обмежувальні заходи і посилення тиску на Москву мова не йде.
  • Навпаки – Вашингтон під час тристоронніх перемовин окремо працює з Москвою над питаннями економічної співпраці. Про неї говорили Трамп і Путін ще під час зустрічі на Алясці.
  • Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США заявив, що сторони погоджуються в необхідності завершити війну в Україні, але Україна має зберегти свою територію.
