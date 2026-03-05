Трамп вважає, що Путін готовий укласти угоду, а Зеленський нібито не виявляє «достатньої» готовності

Переговори щодо завершення війни в Україні продовжуються попри ситуацію довкола Ірану.
Як заявив президент США Дональд Трамп, його український колега Володимир Зеленський нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів, передає Politico.
Трамп не уточнив, що є перешкодою для мирної угоди з боку Зеленського.
«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», - сказав лідер США.
Трамп додав, що, на його думку, Путін готовий до переговорів щодо припинення війни. «Я думаю, що Путін готовий до угоди», - сказав американський президент.
Він знову розкритикував Зеленського і сказав, що у нього «немає карт».
«Неможливо, щоб він був перешкодою... У вас немає карт. Тепер у нього їх ще менше», - сказав Трамп.
- США продовжують тиснути на Україну, аби вона поступилася територіями і таки уклала мирну угоду з РФ.
- Трамп раніше погрожував санкціями Росії за відмову працювати над мирною угодою. Але тепер про обмежувальні заходи і посилення тиску на Москву мова не йде.
- Навпаки – Вашингтон під час тристоронніх перемовин окремо працює з Москвою над питаннями економічної співпраці. Про неї говорили Трамп і Путін ще під час зустрічі на Алясці.
- Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США заявив, що сторони погоджуються в необхідності завершити війну в Україні, але Україна має зберегти свою територію.