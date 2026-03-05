Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через заяву Зеленського

Жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, тому український президент має пояснити свої слова щодо «однієї особи» з ЄС.
Про це заявив лідер угорської опозиції Петер Мадяр, передає видання Telex.
Мадяр закликав президента України уточнити свою репліку і якщо Зеленський справді так сказав, відмовитися від своїх слів.
Опозиціонер також висловився за якнайшвидший запуск нафтопроводу «Дружба».
- 5 березня на брифінгу Зеленський заявив, що Україна сподівається, що "один лідер країни ЄС не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС, інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися". Зеленський не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан.
- Опісля державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач заявив, що «ці погрози та шантаж з боку Зеленського вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм».
- Напруженість між Україною і Угорщиною знову зросло після заяв Орбана про намір силою відновити роботу нафтопроводу, який пошкодила своїми обстрілами Росія.
- Орбан не визнає, що у припиненні транзиту нафти винна РФ, але натомість звинувачує Україну.
- В результаті Угорщина заблокувала нові санкції ЄС проти Росії, 90-мільярдну допомогу Україні.