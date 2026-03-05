Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через заяву Зеленського

Мадяр також висловився за якнайшвидший запуск нафтопроводу «Дружба».

Жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, тому український президент має пояснити свої слова щодо «однієї особи» з ЄС.

Про це заявив лідер угорської опозиції Петер Мадяр, передає видання Telex.

Мадяр закликав президента України уточнити свою репліку і якщо Зеленський справді так сказав, відмовитися від своїх слів.

Опозиціонер також висловився за якнайшвидший запуск нафтопроводу «Дружба».