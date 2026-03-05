Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через заяву Зеленського

Мадяр також висловився за якнайшвидший запуск нафтопроводу «Дружба».

Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через заяву Зеленського
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, тому український президент має пояснити свої слова щодо «однієї особи» з ЄС.

Про це заявив лідер угорської опозиції Петер Мадяр, передає видання Telex.

Мадяр закликав президента України уточнити свою репліку і якщо Зеленський справді так сказав, відмовитися від своїх слів.

Опозиціонер також висловився за якнайшвидший запуск нафтопроводу «Дружба».

  • 5 березня на брифінгу Зеленський заявив, що Україна сподівається, що "один лідер країни ЄС не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС, інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися". Зеленський не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан.
  • Опісля державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач заявив, що «ці погрози та шантаж з боку Зеленського вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм».
  • Напруженість між Україною і Угорщиною знову зросло після заяв Орбана про намір силою відновити роботу нафтопроводу, який пошкодила своїми обстрілами Росія.
  • Орбан не визнає, що у припиненні транзиту нафти винна РФ, але натомість звинувачує Україну.
  • В результаті Угорщина заблокувала нові санкції ЄС проти Росії, 90-мільярдну допомогу Україні.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies