Німеччина виділить понад 200 млн євро на захист енергетики України

Німеччина надасть Україні додатковий пакет допомоги у розмірі понад 200 млн євро для протидії російським атакам на критичну інфраструктуру.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Берліні, цитує ntv.

За словами очільника німецького МЗС, ці кошти спрямують на посилення захисту України від повітряного терору РФ. Зокрема, фінансування передбачає закупівлю розвідувальних безпілотників та підтримку заходів із цивільного захисту населення.

Вадефуль підкреслив, що стабільність України в енергетичній та оборонній сферах має прямий вплив на безпеку сусідньої Молдови.