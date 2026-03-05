Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Німеччина виділить понад 200 млн євро на захист енергетики України

Фінансування передбачає закупівлю розвідувальних безпілотників.

Німеччина виділить понад 200 млн євро на захист енергетики України
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Німеччина надасть Україні додатковий пакет допомоги у розмірі понад 200 млн євро для протидії російським атакам на критичну інфраструктуру. 

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Берліні, цитує ntv.

За словами очільника німецького МЗС, ці кошти спрямують на посилення захисту України від повітряного терору РФ. Зокрема, фінансування передбачає закупівлю розвідувальних безпілотників та підтримку заходів із цивільного захисту населення. 

Вадефуль підкреслив, що стабільність України в енергетичній та оборонній сферах має прямий вплив на безпеку сусідньої Молдови.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies