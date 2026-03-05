Зеленський і Корецький вперше озвучили наслідки ударів Росії по "Дружбі": на мінімальне відновлення треба місяць

Відновлення нафтопроводу для транзиту російської нафти проведуть в разі офіційного висунення ультиматуму, що інакше ЄС не розблокує кредит на 90 млрд євро.

Внаслідок російських ударів по нафтопроводу "Дружба" 27 січня була суттєво пошкоджена основна перекачувальна станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована.

Про це керівник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив журналістам за результатами зустрічі з президентом. Він сказав, що відновлювати нафтопровід та супутню інфраструктуру в минулому вигляді немає через ризик повторних ударів.

"Його відновлювати немає ні технологічного сенсу, ні безпекового", – сказав Корецький.

З міркувань безпеки потрібно будувати казематного типу підземні, маневрові резервуарні парки. Також треба зробити скидний резервуар.

Корецький розповів, як ліквідовували наслідки. Після загоряння резервуару вирішили не чекати екологічної катастрофи і виливання нафти в річки. Пожежу гасили 300 людей і 101 одиниця техніки. Нафту вирішили відправити в трубопровід, щоб мінімізувати наслідки. Виливи нафти були некритичними, але нафта качалася до того моменту, поки все насосне і компресорне обладнання не заблокувалося. Тож тепер це обладнання ремонтують.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку прокоментував заяву Словаччини про недопуск представника ЄС до зруйнованого російським ударом нафтопроводу “Дружба”. Він пригадав ситуацію, коли звернувся до однієї з країн по допомогу з постачанням ракет до ЗРК Patriot.

Представники країни відповіли, що на їхніх складах таких ракет залишилося мало. Зеленський не намагався поїхати і перевірити, чи сказали йому правду.

“І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав: а можна я приїду до тебе, зайду в незалежну державу, і перевірю, чи ти мені сказав правду або ні”, – сказав він.

Росія била по “Дружбі” неодноразово, і після другого удару Україна чітко заявила, що є руйнування. Удари призвели і до поранень.

Зеленський не думає, що партнери ЄС не довірять Україні. Він додав, що не хотів би відновлювати нафтопровід з російською нафтою, і він інформував про це ЄС.

"Вони нас вбивають – а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, не може вибори виграти", – сказав він.

Однак Євросоюз неофіційно вимагає від України відновлення "Дружби", щоб розблокувати надання їй 90 млрд євро. Київ чекає, щоб тепер йому цей ультиматум висунули офіційно.

Відновити нафтопровід можна за місяць-півтора, згідно з оцінкою НАК "Нафтогаз України". Але це не значить, що за цей період вдасться відновити все зруйноване. Відновлювати будуть лише в разі, що ЄС не знайде іншого варіанту, як передати кредит у 90 млрд євро.