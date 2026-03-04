Зеленський: Україна розглядає варіанти допомоги партнерам з іранськими дронами

«Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж «шахеди», які атакують наші міста і села», - сказав глава держави.

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки й доручив вивчити варіанти допомоги партнерам для протидії іранським дронам.

За словами глави держави, Україна проводить консультації з партнерами у Європі та США, а також країнами–сусідами Ірану.

«Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж «шахеди», які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни», - розповів Зеленський.

Президент сказав, що Україна «може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації».

«Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні», - повідомив глава держави.

Зеленський запевнив, що українські військові мають необхідні спроможності. «Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні», - додав глава держави.