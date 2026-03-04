Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Війна

Оператори Сил безпілотних систем уразили на Донеччині ворожий ЗРК "Тор-М2"

Ворог використовує ЗРК "Тор-М2" для протидії українським дронам та ракетам.

Оператори Сил безпілотних систем уразили на Донеччині ворожий ЗРК "Тор-М2"
Ворожий ТОР М2
Фото: скриншот відео

Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" виявили та уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

ЗРК "Тор-М2" здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів. 

Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

"Саме тому #ППОцид, який системно влаштовують противнику підрозділи Сил безпілотних систем, є одним із ключових напрямів бойової роботи. Послаблення ППО противника обмежує його здатність контролювати повітряний простір, водночас відкриваючи додаткові можливості для застосування ударних засобів Сил оборони України", – наголошують військові.

  • Сили безпілотних систем 1 березня знищили радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну самохідну установку зенітного ракетного комплексу "С-300В" поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.
