Ворог використовує ЗРК "Тор-М2" для протидії українським дронам та ракетам.

Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" виявили та уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

ЗРК "Тор-М2" здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів.

Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

"Саме тому #ППОцид, який системно влаштовують противнику підрозділи Сил безпілотних систем, є одним із ключових напрямів бойової роботи. Послаблення ППО противника обмежує його здатність контролювати повітряний простір, водночас відкриваючи додаткові можливості для застосування ударних засобів Сил оборони України", – наголошують військові.