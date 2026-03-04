Бійці 414-ї бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" виявили та уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на Донецькому напрямку.
Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.
ЗРК "Тор-М2" здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів.
Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.
"Саме тому #ППОцид, який системно влаштовують противнику підрозділи Сил безпілотних систем, є одним із ключових напрямів бойової роботи. Послаблення ППО противника обмежує його здатність контролювати повітряний простір, водночас відкриваючи додаткові можливості для застосування ударних засобів Сил оборони України", – наголошують військові.
- Сили безпілотних систем 1 березня знищили радіолокаційну станцію "Імбір" та пуско-заряджальну самохідну установку зенітного ракетного комплексу "С-300В" поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.