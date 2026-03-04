ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни двічі намагалися прорвати держкордон на Харківщині

Загалом за минулу добу Сили оборони відбили 17 атак окупантів на цьому напрямку.

​Росіяни двічі намагалися прорвати держкордон на Харківщині
Військовий ЗСУ, ілюстративне фото
Фото: 93 ОМБр

Минулої доби російські окупаційні війська намагалися прорвати державний кордон на Харківщиині та безуспішно атакувати українські позиції у напрямку Зибиного та Круглого. 

Про це повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил.

Зазначається, що по штурмових групах окупантів Сили оборони завдали вогневого ураження. 

Загалом за минулу добу Сили оборони відбили 17 атак окупантів на цьому напрямку.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському - окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies