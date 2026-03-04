​Росіяни двічі намагалися прорвати держкордон на Харківщині

Загалом за минулу добу Сили оборони відбили 17 атак окупантів на цьому напрямку.

Минулої доби російські окупаційні війська намагалися прорвати державний кордон на Харківщиині та безуспішно атакувати українські позиції у напрямку Зибиного та Круглого.

Про це повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил.

Зазначається, що по штурмових групах окупантів Сили оборони завдали вогневого ураження.

Загалом за минулу добу Сили оборони відбили 17 атак окупантів на цьому напрямку.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському - окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.