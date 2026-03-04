Росіяни збили власний гелікоптер у Ростовській області

Російська армія під час відбиття атаки безпілотників на Ростовську область "дружнім вогнем" збила власний гелікоптер.

За інформацією з пабліків російських "воєнкорів", інцидент трапився через неузшгодженість дій підрозділів ППО, які намагалися знищити українські БПЛА. Екіпаж на борту "приземленого" вертольота загинув.

Наразі з боку Сил оборони України немає підтвердження, що ворог зазнав втрати повітряної техніки. Тип знищеного гелікоптера та кількість вбитих своїми ж росіян з екіпажу також поки не оприлюднені.