Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Зеленський: навесні росіяни не зменшать кількість ударів, вони готуються бити по енергетичній інфраструктурі

Кожен регіон України має підготовлений план на наступну зиму.

Зеленський: навесні росіяни не зменшать кількість ударів, вони готуються бити по енергетичній інфраструктурі
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Навесні росіяни не будуть зменшувати кількість і цинізм ударів по Україні, вони знову готуються бити по критичній інфраструктурі.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент провів засідання РНБО за участі центральної влади, правоохоронців та військових, а ще представників областей. По кожному регіону підготовлений конкретний план на наступну зиму - це енергетика, критична інфраструктура, логістика . 

"На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але й цей виклик ми подолаємо. Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі", - розповів Президент.

Президент заявив, що основною метою є реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії:

  1. Підготуватися до ударів найближчим часом.
  2. Підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.

Як йдеться в заяві, повинні бути альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії. Також є завдання щодо ППО та будівництва захисних споруд.

