Зеленський: навесні росіяни не зменшать кількість ударів, вони готуються бити по енергетичній інфраструктурі

Навесні росіяни не будуть зменшувати кількість і цинізм ударів по Україні, вони знову готуються бити по критичній інфраструктурі.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент провів засідання РНБО за участі центральної влади, правоохоронців та військових, а ще представників областей. По кожному регіону підготовлений конкретний план на наступну зиму - це енергетика, критична інфраструктура, логістика .

"На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але й цей виклик ми подолаємо. Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі", - розповів Президент.

Президент заявив, що основною метою є реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії:

Підготуватися до ударів найближчим часом. Підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.

Як йдеться в заяві, повинні бути альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії. Також є завдання щодо ППО та будівництва захисних споруд.