Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Свириденко: ми стратегічно перебудовуємо всю енергосистему держави на роки вперед

Загальна вартість плану - 216,32 млрд грн.

​Свириденко: ми стратегічно перебудовуємо всю енергосистему держави на роки вперед
РНБО (архівне фото)
Фото: Офіс президента України

Рада нацбезпеки та оборони провела засідання, на якому представили плани стійкості регіонів, які розробив Кабінет міністрів разом із головами ОВА та міст. Мета - забезпечити безперебійне життя громад в умовах війни та ворожих ударів по енергетиці.

Про це повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 

"Ми стратегічно перебудовуємо всю енергетичну систему держави на роки вперед", - наголосила вона.

Кожен план має чотири напрями:

  • захист об’єктів критичної інфраструктури;
  • розбудова розподіленої генерації;
  • забезпечення безперебійного теплопостачання;
  • забезпечення безперебійного водопостачання.

Загальна вартість плану - 216,32 млрд грн.

Свириденко нагадала, що вже затверджено Плани стійкості усіх регіонів, окрім Києва, оскільки підготовка столиці має бути особливо ретельною. РНБО доручила київській міській владі в тижневий термін допрацювати і подати реалістичний план, який забезпечить проходження наступного опалювального сезону з урахуванням усіх викликів.

Прем'єр-міністерка зазначила, що відповідальними за виконання планів будуть усі керівники областей та міст. А їхня реалізація буде забезпечена коштом державного і місцевих бюджетів та завдяки допомозі міжнародних партнерів, зокрема - через внески Фонду підтримки енергетики України та додаткове обладнання. 

За її словами, уряд також працює з Національним банком України та комерційними банками для розширення можливостей фінансування.

Кабінет міністрів також утворює Координаційний центр з реалізації Комплексних планів. Оцінка готовності регіонів відбуватиметься через Індекс стійкості.

  • Раніше президент Володимир Зеленський дав завдання всім регіонам до 1 березня підготувати плани енергетичної стійкості, наголосивши, що держава не знімає з себе відповідальності. Після засідання РНБО він сказав, що не захистив свій план тільки Київ. Зеленський дав місту ще додатковий тиждень. Також він сказав, що хоче залучити ексміністра інфраструктуру Олександра Кубракова для допомоги столиці, але всі повноваження - в мера.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies