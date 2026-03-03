Уряд вдосконалив механізм залучення добровольців до посилення ППО

Відтепер ініціювати створення груп ППО можуть не лише начальники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та частин Сил ТрО.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Ухвалений документ усуває низку організаційних бар'єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо", - йдеться в повідомленні.

Зміни стосуються кількох ключових напрямів:

Більше ініціативи для військового командування на місцях. Відтепер право ініціювати створення груп ППО у структурі ДФТГ мають не лише начальники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та командири військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключається обов'язкова участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО.

Чіткі кадрові критерії. До складу новостворених груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають відстрочку від призову. Обов'язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера.

Професійна сертифікація фахівців. Для операторів безпілотників встановили вимогу обов'язково отримати сертифікат у навчальних закладах (центрах або школах), які сертифіковані безпосередньо Міноборони. Сапери, що входять до цих груп, мають пройти навчання у закладах освіти Міноборони, Міністерства внутрішніх справ або ДСНС і здобути документ сапера державного зразка.

Тимчасове посилення фахівцями Сил ТрО. У випадках, коли серед добровольців бракує осіб із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил тероборони ЗСУ відповідного фаху.

Єдине управління та сумісність. Створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи ППО. При цьому оперативне планування та безпосереднє управління їхніми діями залишається у виключній компетенції Повітряних Сил

У Міноборони наголосили, що ухвалені зміни усувають зайву бюрократію та дають командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами, а нововведення суттєво підвищать спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір.