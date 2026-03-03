Сирський: «У лютому ми не допустили зниження показників «малої ППО»

За лютий дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. літаковильотів, знищивши понад півтори тисячі російських БпЛА різних типів.

Головнокомандувач української армії Олександр Сирський провів робочу нараду з питань «малої ППО». На ній проаналізували результати виконання завдань на рубежах І-ІІІ ешелонів перехоплення ворожих «шахедів».

«Тримаю на контролі реалізацію проєктів із посилення антидронового захисту та протидії російським ударним безпілотникам типу "шахед"», – розповів Головком у телеграмі.

Він зазначив, що ключову роль у цій протидії зараз відіграють БпЛА-перехоплювачі. Наприклад, у Києві та його околицях протягом лютого частка таких дронів-перехоплювачів в ураженні "шахедів" становила понад 70%.

Сирський заслухав доповіді про стан реалізації проєкту антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах України, дообладнання вертольотів армійської авіації для кращої протидії «шахедам» тощо.

«Незважаючи на значне погіршення погодних умов та дефіцит засобів ураження, у лютому ми не допустили зниження показників "малої ППО". За минулий місяць наші дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. літаковильотів, знищивши понад півтори тисячі російських БпЛА різних типів», – написав він і додав, що зараз шукають і знаходять відповіді на нову тактику застосування "шахедів" на гранично малих висотах.

Також йде робота із виробниками над підвищенням ефективності застосування різних моделей дронів-перехоплювачів. Продовжують формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Йде комплектування дивізіонів ППО безпілотних систем.

«За рік на цьому напрямку виконано значний обсяг робіт, але маємо нарощувати зусилля та прискорювати темп. Адже йдеться насамперед про захист мирних українських міст і селищ, про захист нашої енергетики та іншої тилової інфраструктури», прокоментував Сирський.

Він за результатами наради поставив завдання відповідним органам військового управління, зокрема і новоствореним.