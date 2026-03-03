Четверо мешканців Сумщини постраждали через обстріли РФ

Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 4 хвилини.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 47-річну жінку, постраждав 60-річний чоловік.Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Упродовж доби російські війська атакували 31 населений пункт у 17 громадах Сумщини. Постраждали четверо людей, серед них – дитина.

