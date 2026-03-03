Четверо мешканців Сумщини постраждали через обстріли РФ

Упродовж доби російські війська атакували 31 населений пункт у 17 громадах Сумщини. Постраждали четверо людей, серед них – дитина.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА поранено 60-річну жінку, постраждала 13-річна дівчина.
У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 47-річну жінку, постраждав 60-річний чоловік.Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Миропільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Білопільська
- Краснопільська
- Шалигинська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Шосткинська
- Хутір-Михайлівська
- Середино-Будська
- Свеська
- Новослобідська
- Тростянецька
- Великописарівська.
Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлове приміщення, приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, приватний легковий автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді знищено приватний автомобіль;
- у Садівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, приміщення магазинів, автомобіль.
Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 4 хвилини.