Четверо мешканців Сумщини постраждали через обстріли РФ

Росіяни атакували 31 населений пункт області. 

Четверо мешканців Сумщини постраждали через обстріли РФ
Наслідки удару по Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська атакували 31 населений пункт у 17 громадах Сумщини. Постраждали четверо людей, серед них – дитина. 

Про це повідомили у Сумській ОВА

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА поранено 60-річну жінку, постраждала 13-річна дівчина.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 47-річну жінку, постраждав 60-річний чоловік.Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Шосткинська
  • Хутір-Михайлівська
  • Середино-Будська
  • Свеська
  • Новослобідська
  • Тростянецька
  • Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлове приміщення, приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, нежитлове приміщення, приватний легковий автомобіль;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді знищено приватний автомобіль; 
  • у Садівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, приміщення магазинів, автомобіль.

Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 4 хвилини.

﻿
