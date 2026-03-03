Ворог вдарив по портовій і транспортній інфраструктурі в Одеській області

Інформації про поранених немає.

У ніч на 3 березня росіяни вдарили по Одеській області ударними дронами. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру.

Зокрема, склад сухи вантажів і дорожні контейнери. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано. На щастя, минулося без постраждалих”, – сказав він.

На місцях російських ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.



