Ворог вдарив по портовій і транспортній інфраструктурі в Одеській області

У ніч на 3 березня росіяни вдарили по Одеській області ударними дронами. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру.
Зокрема, склад сухи вантажів і дорожні контейнери. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.
“Вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано. На щастя, минулося без постраждалих”, – сказав він.
На місцях російських ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.
- 27 лютого росіяни вдарили в Одеській області по контейнерах з продовольством.
- Учора окупанти атакували в обласному центрі будинки.