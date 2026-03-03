ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Ворог вдарив по портовій і транспортній інфраструктурі в Одеській області

Інформації про поранених немає.

ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 3 березня росіяни вдарили по Одеській області ударними дронами. Пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру.

Зокрема, склад сухи вантажів і дорожні контейнери. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

“Вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано. На щастя, минулося без постраждалих”, – сказав він.

На місцях російських ударів працюють екстрені та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.


