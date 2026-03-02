Росіяни атакували Одесу (доповнено)

Ніч для області минула без тривог, але вранці ворог відновив повітряний терор.

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

Вранці 2 березня армія Росії пошкодила два житлові будинки в Одесі. Пошкоджено фасади, дах, скління.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram. За уточненими даними, минулося без потерпілих.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дрони.

"2 березня в результаті удару безпілотника по цивільній інфраструктурі Одеси зафіксовано пошкодження на території двох домогосподарств. Є руйнування конструкцій, пошкоджено фасади, дах, скління. На щастя, минулося без постраждалих", – сказав Олег Кіпер.