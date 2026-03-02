ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Війна

Росіяни атакували Одесу (доповнено)

Ніч для області минула без тривог, але вранці ворог відновив повітряний терор. 

Росіяни атакували Одесу (доповнено)
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

Вранці 2 березня армія Росії пошкодила два житлові будинки в Одесі. Пошкоджено фасади, дах, скління.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак у Telegram. За уточненими даними, минулося без потерпілих.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дрони. 

"2 березня в результаті удару безпілотника по цивільній інфраструктурі Одеси зафіксовано пошкодження на території двох домогосподарств. Є руйнування конструкцій, пошкоджено фасади, дах, скління. На щастя, минулося без постраждалих", – сказав Олег Кіпер. 

