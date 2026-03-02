Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Війна

Унаслідок обстрілів Росії на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще десятеро – поранені

Упродовж дня окупанти 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області.

Унаслідок обстрілів Росії на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще десятеро – поранені
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни упродовж 2 березня обстріляли 40 разів три райони Дніпропетровської області. Загинули двоє цивільних, десятеро – зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, 10 дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

Кілька разів впродовж дня під ударом була транспортна інфраструктура Апостолівської громади Криворізького району. Одна людина загинула, 10 – поранені. 

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській і Маломихайлівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Загинув чоловік. 

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Побиті оселі та господарські споруди.

﻿
