На Херсонщині унаслідок терору РФ постраждали четверо цивільних

Російські війська завдали мінометного та артилерійського ударів по Херсону та Антонівці. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, протягом 2 березня ворожа армія атакували населені пункти області артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу. Станом на 17:30 відомо про чотирьох поранених. Через артилерійські та мінометні обстріли Херсона та Антонівки троє жінок отримали поранення різного ступеню. Також удень один чоловік постраждав у селі Широка Балка, окупанти спрямували у будинок FPV-дрон. Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.