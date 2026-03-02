ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Херсонщині унаслідок терору РФ постраждали четверо цивільних

Росіяни атакували Херсон, Широку Балку та Антонівку.

На Херсонщині унаслідок терору РФ постраждали четверо цивільних
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська завдали мінометного та артилерійського ударів по Херсону та Антонівці. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні. За даними слідства, протягом 2 березня ворожа армія атакували населені пункти області артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу.  Станом на 17:30 відомо про чотирьох поранених. Через артилерійські та мінометні обстріли Херсона та Антонівки троє жінок отримали поранення різного ступеню.  Також удень один чоловік постраждав у селі Широка Балка, окупанти спрямували у будинок FPV-дрон.    Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 

