Армія РФ вдарила безпілотником по Харкову (доповнено)

Під ворожою атакою опинився Шевченківський район.

Звернення Терехова до містян 22 березня

Армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район у Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", – ідеться у дописі.

Відомо, що ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала дитина. Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу.