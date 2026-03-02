Армія РФ вдарила безпілотником по Харкову (доповнено)

Армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район у Харкові. Є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", – ідеться у дописі.
Відомо, що ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.
За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала дитина. Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу.
- 1 березня Росія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень будівлі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.