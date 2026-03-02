Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Армія РФ вдарила безпілотником по Харкову (доповнено)

Під ворожою атакою опинився Шевченківський район.

Армія РФ вдарила безпілотником по Харкову (доповнено)
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район у Харкові. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", – ідеться у дописі.

Відомо, що ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. 

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала дитина. Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу.

﻿
