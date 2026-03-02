ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Набув чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

Документ встановлює чіткі правила для власників тварин, фермерів, операторів ринку та ветеринарних лікарів.

Набув чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин
Ілюстративне фото
Фото: vet-trexgorka.ru

Закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" (№1206-IX), що передбачає системне оновлення правил у сфері здоров’я тварин та впровадження сучасної моделі державного контролю, вступив у дію.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Цей закон встановлює чіткі правила для власників тварин, фермерів, операторів ринку та ветеринарних лікарів. Пріоритетом є профілактика та посилення системи раннього виявлення хвороб, що має мінімізувати втрати господарств від інфекцій.

"Норми закону узгоджені з європейськими підходами у сфері здоров’я тварин, що відкриває додаткові можливості для розвитку експорту. Документ закріплює сучасні вимоги до умов утримання, транспортування та поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні. 

Держпродспоживслужба відповідатиме за дотримання ветеринарно-санітарних вимог, контроль виробництва та імпорту ветеринарних ліків, а також за моніторинг епізоотичної ситуації. 

Впровадження норм закону відбуватиметься поетапно: Держпродспоживслужба планує забезпечувати інформаційну підтримку суб’єктам господарювання та проводити роз’яснювальну роботу щодо практичного застосування нових норм. 

  • Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину і благополуччя тварин ще в 2021 році, повідомлялося, що він має замінити застарілий закон 1992 року.
  • У січні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу (№ 4718-IX) від 16 грудня 2025 року.
