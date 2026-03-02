Набув чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

Документ встановлює чіткі правила для власників тварин, фермерів, операторів ринку та ветеринарних лікарів.

Закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" (№1206-IX), що передбачає системне оновлення правил у сфері здоров’я тварин та впровадження сучасної моделі державного контролю, вступив у дію.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Цей закон встановлює чіткі правила для власників тварин, фермерів, операторів ринку та ветеринарних лікарів. Пріоритетом є профілактика та посилення системи раннього виявлення хвороб, що має мінімізувати втрати господарств від інфекцій.

"Норми закону узгоджені з європейськими підходами у сфері здоров’я тварин, що відкриває додаткові можливості для розвитку експорту. Документ закріплює сучасні вимоги до умов утримання, транспортування та поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.

Держпродспоживслужба відповідатиме за дотримання ветеринарно-санітарних вимог, контроль виробництва та імпорту ветеринарних ліків, а також за моніторинг епізоотичної ситуації.

Впровадження норм закону відбуватиметься поетапно: Держпродспоживслужба планує забезпечувати інформаційну підтримку суб’єктам господарювання та проводити роз’яснювальну роботу щодо практичного застосування нових норм.