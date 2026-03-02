Набув чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

Закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" (№1206-IX), що передбачає системне оновлення правил у сфері здоров’я тварин та впровадження сучасної моделі державного контролю, вступив у дію.
Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
Цей закон встановлює чіткі правила для власників тварин, фермерів, операторів ринку та ветеринарних лікарів. Пріоритетом є профілактика та посилення системи раннього виявлення хвороб, що має мінімізувати втрати господарств від інфекцій.
"Норми закону узгоджені з європейськими підходами у сфері здоров’я тварин, що відкриває додаткові можливості для розвитку експорту. Документ закріплює сучасні вимоги до умов утримання, транспортування та поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.
Держпродспоживслужба відповідатиме за дотримання ветеринарно-санітарних вимог, контроль виробництва та імпорту ветеринарних ліків, а також за моніторинг епізоотичної ситуації.
Впровадження норм закону відбуватиметься поетапно: Держпродспоживслужба планує забезпечувати інформаційну підтримку суб’єктам господарювання та проводити роз’яснювальну роботу щодо практичного застосування нових норм.
- Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину і благополуччя тварин ще в 2021 році, повідомлялося, що він має замінити застарілий закон 1992 року.
- У січні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу (№ 4718-IX) від 16 грудня 2025 року.