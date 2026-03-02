Росіяни упродовж 2 березня обстріляли 40 разів три райони Дніпропетровської області. Загинули двоє цивільних, десятеро – зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, 10 дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

Кілька разів впродовж дня під ударом була транспортна інфраструктура Апостолівської громади Криворізького району. Одна людина загинула, 10 – поранені.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській і Маломихайлівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Загинув чоловік.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Побиті оселі та господарські споруди.