​Сирський: за зиму Росія втратила близько 92 850 військових убитими і пораненими

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.

Про це він написав у Telegram.

Сирський зазначив, що за зиму ворог втратив:

322 танки,

430 бойових броньованих машин,

2 967 артисистем,

110 РСЗВ,

55 засобів ППО,

п’ять літаків,

один гелікоптер,

65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

по одному кораблю й підводному човну,

11 927 одиниць автомобільної техніки,

65 - спецтехніки.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав", - наголосив головком.

Він також додав, що в лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити росіяни.

"Ми проводимо результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті “поголів’я” ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій", - зазначив Сирський і подякував військовим, в також усім українцям за стійкість і підтримку армії.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 1 267 730 військових.