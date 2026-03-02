На Рівненщині у слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей у Судобичах.
Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.
"У слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’яти людей. 72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", – йдеться в повідомленні.
Чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі Дубенського району через особисту образу вбив трьох жінок та двох чоловіків, вимушених переселенців з Донеччини.
Тоді його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У прокуратурі наголосили, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, в разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України) - і прокурор виносить постанову про закриття. Однак, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження продовжується для його реабілітації.
Контекст
- 10 лютого о 4-й ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій. На місці події поліцейські виявили три жінки та двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.
- Усі загиблі - переселенці з Донеччини та Кіровоградщини. За попередніми даними, між ними та 72-річним чоловіком, також переселенцем з Донеччини, виник побутовий конфлікт. У ході сутички він, ймовірно, завдав присутнім смертельні удари сокирою та молотком.