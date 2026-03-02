СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
​На Рівненщині в СІЗО помер 72-річний підозрюваний у вбивстві пʼятьох переселенців

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, в разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається. 

​На Рівненщині в СІЗО помер 72-річний підозрюваний у вбивстві пʼятьох переселенців
Затримання підозрюваного (архівне фото)
Фото: Офіс генпрокурора

На Рівненщині у слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей у Судобичах.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

"У слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’яти людей. 72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка підозрювали в тому, що він 10 лютого цього року в селі Судобичі Дубенського району через особисту образу вбив трьох жінок та двох чоловіків, вимушених переселенців з Донеччини. 

Тоді його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі наголосили, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, в разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України) - і прокурор виносить постанову про закриття. Однак, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження продовжується для його реабілітації.

Контекст 

  • 10 лютого о 4-й ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій. На місці події поліцейські виявили три жінки та двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті. 
  • Усі загиблі - переселенці з Донеччини та Кіровоградщини. За попередніми даними, між ними та 72-річним чоловіком, також переселенцем з Донеччини, виник побутовий конфлікт. У ході сутички він, ймовірно, завдав присутнім смертельні удари сокирою та молотком.
﻿
