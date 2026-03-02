СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Зеленський: Україна готов ділитися досвідом у відбитті атак з партнерами, нехай їдуть

Йдеться про передачу досвіду тим країнам, які допомагали українцям. 

Зеленський: Україна готов ділитися досвідом у відбитті атак з партнерами, нехай їдуть
Зенітна система Bofors L70, вагомий елемент ППО України, 40-мм автоматична гармата шведського виробництва, відома своєю високою
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Президент Володимир Зеленський напряму не отримував запитів від жодного з партнерів про надання українських експертів для допомоги в збитті іранських дронів над країнами Ормузької протоки. Про це 2 березня повідомив у коментарі журналістам.

Також запитів не було від країн Близького Сходу. Однак Україна готова ділитися своїм досвідом. 

“В нас дуже досвідчені люди. Ми готові ділитися цією інформацією, нехай до нас приїжджають наші партнери”, – сказав він.

Президент нагадав, що на початку війни Україна відправляла на навчання своїх військових до країн-партнерів. 

“І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями”, – сказав він.

Пріоритетом для президента, за його словами, все ж є захист Києва, Полтави, Сум, Харкова.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі. 

﻿
