Зеленський: Україна готов ділитися досвідом у відбитті атак з партнерами, нехай їдуть

Йдеться про передачу досвіду тим країнам, які допомагали українцям.

Президент Володимир Зеленський напряму не отримував запитів від жодного з партнерів про надання українських експертів для допомоги в збитті іранських дронів над країнами Ормузької протоки. Про це 2 березня повідомив у коментарі журналістам.

Також запитів не було від країн Близького Сходу. Однак Україна готова ділитися своїм досвідом.

“В нас дуже досвідчені люди. Ми готові ділитися цією інформацією, нехай до нас приїжджають наші партнери”, – сказав він.

Президент нагадав, що на початку війни Україна відправляла на навчання своїх військових до країн-партнерів.

“І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, ми відкриті, щоб ділитися нашим досвідом і технологіями”, – сказав він.

Пріоритетом для президента, за його словами, все ж є захист Києва, Полтави, Сум, Харкова.

Контекст

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер у вчорашньому зверненні повідомив, що проситиме Україну допомогти в відбитті атак іранських дронів на країни-партнери в Перській затоці.

Ці атаки Іран розпочав після удару США і Ізраїлю. Зокрема, відомо про обстріли ОАЕ. Також дроном вдарили по британській авіабазі на Кіпрі.