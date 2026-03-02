СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: про "обмін" окупованого прикордоння Сумської і Харківської областей на Донбас не йдеться

Порівнювати ці землі не можна.

Зеленський: про "обмін" окупованого прикордоння Сумської і Харківської областей на Донбас не йдеться
Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026
Фото: Офіс президента

Про обмін окупованих Росією території Сумської і Харківської областей на територію Донбасу не йдеться. Росія не зможе утримувати населені пункти, захоплені на півночі України, сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Порівнювати ці землі не можна. Прикордонні території росіянам утримувати дуже важко.

“І прийде момент, коли ми їх витіснемо з цих територій. Тому це (відхід російської армії. – Ред.) не подарунок. А Донбас для них – це ціль”, – сказав він.

Цілі росіян не змінилися, хоча “апетити” трохи зменшилися, вважає глава країни.  

“Ми не говоримо про обмін великої території Донбасу або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо”, – сказав він.

Президент додав, що його позиція стосовно територіальної цілісності змінюватися не може. 

Коментуючи те, чи може Росія вийти з переможного процесу, він сказав, що тоді Україна шукатиме інші формати, як змусити ворога закінчити війну. 

Контекст

Росія вимагає від України виведення армії з вільної частини Донецької області – це близько 20 % її території. В обмін на це вона пропонує звільнити територію, яку росіяни встигли захопити на прикордонні Харківської і Сумської областей.

Україна відкидає можливість одностороннього відведення військ і наголошує, що це – не просто земля, а й 200 000 українців. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies