Зеленський: про "обмін" окупованого прикордоння Сумської і Харківської областей на Донбас не йдеться

Порівнювати ці землі не можна.

Про обмін окупованих Росією території Сумської і Харківської областей на територію Донбасу не йдеться. Росія не зможе утримувати населені пункти, захоплені на півночі України, сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Порівнювати ці землі не можна. Прикордонні території росіянам утримувати дуже важко.

“І прийде момент, коли ми їх витіснемо з цих територій. Тому це (відхід російської армії. – Ред.) не подарунок. А Донбас для них – це ціль”, – сказав він.

Цілі росіян не змінилися, хоча “апетити” трохи зменшилися, вважає глава країни.

“Ми не говоримо про обмін великої території Донбасу або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо”, – сказав він.

Президент додав, що його позиція стосовно територіальної цілісності змінюватися не може.

Коментуючи те, чи може Росія вийти з переможного процесу, він сказав, що тоді Україна шукатиме інші формати, як змусити ворога закінчити війну.

Контекст

Росія вимагає від України виведення армії з вільної частини Донецької області – це близько 20 % її території. В обмін на це вона пропонує звільнити територію, яку росіяни встигли захопити на прикордонні Харківської і Сумської областей.

Україна відкидає можливість одностороннього відведення військ і наголошує, що це – не просто земля, а й 200 000 українців.



