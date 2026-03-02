Зеленський: про "обмін" окупованого прикордоння Сумської і Харківської областей на Донбас не йдеться

Про обмін окупованих Росією території Сумської і Харківської областей на територію Донбасу не йдеться. Росія не зможе утримувати населені пункти, захоплені на півночі України, сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.
Порівнювати ці землі не можна. Прикордонні території росіянам утримувати дуже важко.
“І прийде момент, коли ми їх витіснемо з цих територій. Тому це (відхід російської армії. – Ред.) не подарунок. А Донбас для них – це ціль”, – сказав він.
Цілі росіян не змінилися, хоча “апетити” трохи зменшилися, вважає глава країни.
“Ми не говоримо про обмін великої території Донбасу або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо”, – сказав він.
Президент додав, що його позиція стосовно територіальної цілісності змінюватися не може.
Коментуючи те, чи може Росія вийти з переможного процесу, він сказав, що тоді Україна шукатиме інші формати, як змусити ворога закінчити війну.
Контекст
Росія вимагає від України виведення армії з вільної частини Донецької області – це близько 20 % її території. В обмін на це вона пропонує звільнити територію, яку росіяни встигли захопити на прикордонні Харківської і Сумської областей.
Україна відкидає можливість одностороннього відведення військ і наголошує, що це – не просто земля, а й 200 000 українців.