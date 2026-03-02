СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоЖиття

Затримали підлітка за підозрою у планнуванні теракту в центрі Харкова

16-річний фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку. 

Затримали підлітка за підозрою у планнуванні теракту в центрі Харкова
​16-річний підозрюваний власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли новому теракту у центрі Харкова, йдеться у пресрелізі СБУ.

За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у центрі прифронтового міста.

Як встановило розслідування, 16-річний фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку. 

Далі росіяни мали організувати фейковий виклик на 102, щоб «заманити» поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.

За матеріалами справи, російське гру завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналі.

В обмін на обіцянки “швидких підробітків” він прибув до Харкова, де отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого дістав чотири кілограми вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП. 

Потім агент відніс “пакунок” до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.

Затримали підлітка за підозрою у планнуванні теракту в центрі Харкова
Затримали підлітка за підозрою у планнуванні теракту в центрі Харкова

У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies