Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли новому теракту у центрі Харкова, йдеться у пресрелізі СБУ.

За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у центрі прифронтового міста.

Як встановило розслідування, 16-річний фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.

Далі росіяни мали організувати фейковий виклик на 102, щоб «заманити» поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.

За матеріалами справи, російське гру завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналі.

В обмін на обіцянки “швидких підробітків” він прибув до Харкова, де отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого дістав чотири кілограми вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП.

Потім агент відніс “пакунок” до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.

Затримали підлітка за підозрою у планнуванні теракту в центрі Харкова

У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.