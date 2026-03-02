Зеленський: перемовини ніхто не скасовував, але замість ОАЕ можлива зустріч у Туреччині чи Швейцарії

Президент відповів, чи є ризик зриву перемовин через спалах конфлікту на Близькому Сході.

Україна зараз не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті. Але перемовини поки ніхто не скасовував.

Про це 2 березня повідомив президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам. Він пояснив, що ця зустріч важлива для України.

“І зустріч важлива, і результати важливі. І обмін дуже важливий”, – сказав він.

Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через удари, то є можливість зустрітися в Туреччині та Швейцарії.

“Ми будемо точно підтримувати будь-який з цих трьох майданчиків стосовно зустрічі. Чекаємо відповіді від партнерів”, – сказав він.

Контекст

На початок березня була запланована нова переговорна зустріч України, США і Росії. Спершу говорили, що вона має пройти в Швейцарії, як і попередній раунд, то згодом місцем перемовин назвали ОАЕ.

28 числа США та Ізраїль завдали ударів по іранських об'єктах, а Іран у відповідь почав обстрілювати військові об'єкти в багатьох країнах, зокрема в ОАЕ. Ситуація продовжує лишатися небезпечною.

На минулих перемовинах України, США і Росії сторони домовилися про обмін полоненими. Станом на зараз його не провели.