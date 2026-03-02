Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані

Ізраїльські військові повідомили, що перехопили один снаряд, випущений із території Лівану, тоді як інші впали на відкритих ділянках.

Ізраїльський авіаудар по інфраструктурі на півдні Лівану, 30 жовтня 2025 року

У понеділок, 2 березня, Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли» в Лівані.

Про це пише Reuters.

Ізраїль заявив, що атакує об’єкти, пов’язані з ліванським шиїтським збройним угрупованням «Хезболла», одним із головних союзників Тегерана на Близькому Сході, після того як «Хезболла» визнала запуск ракет і дронів у напрямку Ізраїлю у відповідь на вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Ізраїльські військові повідомили, що перехопили один снаряд, випущений із території Лівану, тоді як інші впали на відкритих ділянках.

У понеділок Ізраїль завдав авіаударів по південних передмістях Бейрута, які контролює «Хезболла». Пролунало понад десяток вибухів. Ізраїль також заявив про удари по високопоставлених бойовиках «Хезболли» поблизу Бейрута.

Після початку серії ударів близько 2:40 ночі за місцевим часом жителі Бейрута почали масово тікати пішки та автомобілями, що призвело до заторів на дорогах.

У суботу адміністрація президента Лівану заявила, що посол США повідомив їй: Ізраїль не буде ескалувати проти Лівану за умови відсутності ворожих дій з ліванського боку. Ізраїльські військові поклали «повну відповідальність за будь-яку ескалацію» на «Хезболлу» та закликали жителів десятків сіл на півдні й сході Лівану евакуюватися.

Пізно в неділю ізраїльська армія повідомила, що її військово-повітряні сили встановили перевагу в повітрі над Тегераном, а хвиля ударів по столиці була спрямована на розвідувальні, безпекові та військові командні центри.

В Ірані президент Масуд Пезешкіан заявив, що керівна рада у складі його самого, голови судової влади та члена впливової Ради вартових тимчасово перебрала на себе обов’язки верховного лідера.

Пізно в неділю по всьому Ізраїлю, зокрема в Тель-Авіві, пролунали сирени повітряної тривоги у небі було видно ракети, запущені Іраном у новій хвилі атак.

