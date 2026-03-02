Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані

У понеділок, 2 березня, Ізраїль завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив свою військову кампанію, включивши атаки на підтримуваних Іраном бойовиків «Хезболли» в Лівані.
Ізраїль заявив, що атакує об’єкти, пов’язані з ліванським шиїтським збройним угрупованням «Хезболла», одним із головних союзників Тегерана на Близькому Сході, після того як «Хезболла» визнала запуск ракет і дронів у напрямку Ізраїлю у відповідь на вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Ізраїльські військові повідомили, що перехопили один снаряд, випущений із території Лівану, тоді як інші впали на відкритих ділянках.
У понеділок Ізраїль завдав авіаударів по південних передмістях Бейрута, які контролює «Хезболла». Пролунало понад десяток вибухів. Ізраїль також заявив про удари по високопоставлених бойовиках «Хезболли» поблизу Бейрута.
Після початку серії ударів близько 2:40 ночі за місцевим часом жителі Бейрута почали масово тікати пішки та автомобілями, що призвело до заторів на дорогах.
У суботу адміністрація президента Лівану заявила, що посол США повідомив їй: Ізраїль не буде ескалувати проти Лівану за умови відсутності ворожих дій з ліванського боку. Ізраїльські військові поклали «повну відповідальність за будь-яку ескалацію» на «Хезболлу» та закликали жителів десятків сіл на півдні й сході Лівану евакуюватися.
Пізно в неділю ізраїльська армія повідомила, що її військово-повітряні сили встановили перевагу в повітрі над Тегераном, а хвиля ударів по столиці була спрямована на розвідувальні, безпекові та військові командні центри.
В Ірані президент Масуд Пезешкіан заявив, що керівна рада у складі його самого, голови судової влади та члена впливової Ради вартових тимчасово перебрала на себе обов’язки верховного лідера.
Пізно в неділю по всьому Ізраїлю, зокрема в Тель-Авіві, пролунали сирени повітряної тривоги у небі було видно ракети, запущені Іраном у новій хвилі атак.
Що відбувається
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
- Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї.
- ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.