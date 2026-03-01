​Країни ОПЕК+ збільшили квоту на видобуток нафти на квітень на 206 тисяч барелей на добу

Вісім країн ОПЕК+ ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти на квітень на 206 тис. барелів на добу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз ОПЕК.

Почавши повертати на ринок раніше запроваджені обмеження в 1,65 млн б/д у жовтні минулого року, учасники угоди збільшували квоти на 137 тис. б/д, але на перший квартал 2026 року було взято паузу в нарощуванні з огляду на сезонне зниження попиту.

Наступну зустріч "вісімки" заплановано на 5 квітня.

ОПЕК зазначає, що рішення про підвищення видобутку в квітні ухвалено "з огляду на стабільні перспективи глобальної економіки", а також - "здоровий ринок, що знаходить відображення в низьких світових запасах нафти".

"Країни продовжать уважно відстежувати і оцінювати ситуацію на ринку. В рамках постійних зусиль із підтримки стабільності ринку вони підтвердили важливість обережного підходу та збереження гнучкості для продовження призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань видобутку, включно з раніше введеними добровільними коригуваннями в розмірі 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року", - йдеться в повідомленні.