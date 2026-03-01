Гілі: Британські війська збивають іранські безпілотники в Іраку

Британські військові знищили іранський безпілотник, який загрожував базі коаліції в Іраку, де розташовані британські підрозділи.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю Sky News.
За словами Гілі, Велика Британія вживає "активних дій" для захисту своїх військ і союзників на Близькому Сході.
"Ми посилили наші оборонні сили, здійснюємо вильоти та знищуємо безпілотники, які загрожують нашим базам, нашим людям або нашим союзникам. Це серйозна ситуація, яка погіршується", – зазначив міністр оборони.
Для посилення оборони Великобританія розгорнула військові літаки на Кіпрі та в Катарі, а також додаткові радари та зброю для боротьби з безпілотниками, якою керують з землі. За даними військових, у знищенні безпілотника не брали участі винищувачі Typhoon або F-35.
Британія наразі не проводить наступальних операцій проти Ірану, а співпрацює з союзниками для захисту своїх інтересів у Перській затоці та навколо Кіпру, де розташована важлива авіабаза.
Що відбувається на Близькому Сході
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі.
- Вибухи пролунали у Тегерані, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
- Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.