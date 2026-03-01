Гілі: Британські війська збивають іранські безпілотники в Іраку

Британія співпрацює з союзниками для захисту своїх інтересів у Перській затоці та Кіпрі.

Британські військові знищили іранський безпілотник, який загрожував базі коаліції в Іраку, де розташовані британські підрозділи.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю Sky News.

За словами Гілі, Велика Британія вживає "активних дій" для захисту своїх військ і союзників на Близькому Сході.

"Ми посилили наші оборонні сили, здійснюємо вильоти та знищуємо безпілотники, які загрожують нашим базам, нашим людям або нашим союзникам. Це серйозна ситуація, яка погіршується", – зазначив міністр оборони.

Для посилення оборони Великобританія розгорнула військові літаки на Кіпрі та в Катарі, а також додаткові радари та зброю для боротьби з безпілотниками, якою керують з землі. За даними військових, у знищенні безпілотника не брали участі винищувачі Typhoon або F-35.

Британія наразі не проводить наступальних операцій проти Ірану, а співпрацює з союзниками для захисту своїх інтересів у Перській затоці та навколо Кіпру, де розташована важлива авіабаза.

Що відбувається на Близькому Сході