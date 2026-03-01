Бельгія затримала танкер "тіньового флоту" РФ "Ethera" у Північному морі

Бельгійські військові в ніч проти неділі 1 березня перехопили нафтовий танкер, який належить до російського "тіньового флоту".

Про це повідомляє RTBF з посиланням джерела.

Йдеться про судно Ethera, яке плавало під прапором Гвінеї та прямувало з Ла-Маншу. Танкер довжиною 180 метрів, збудований у 2008 році, був перехоплений поблизу узбережжя Остенде близько опівночі.

Про операцію повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен: "Протягом останніх годин наші збройні сили за підтримки французьких партнерів перехопили нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно зараз супроводжують до порту Зебрюгге, де воно буде заарештоване", – написав він у соцмережі X.

За його словами, операція під назвою "Blue Intruder" (Блакитнае вторгнення) стала першою подібною для Бельгії. У ній брали участь підрозділи ВМС та спецпризначенці, а також цивільні служби, відповідальні за морське судноплавство і правозастосування.

Прем’єр-міністр Барт Де Вевер привітав військових із "професійними та рішучими діями" та подякував Франції за підтримку. Він наголосив, що Бельгія й надалі забезпечуватиме дотримання міжнародного морського права та жорстко реагуватиме на порушення у своїх територіальних водах.

Міністерка юстиції та Північного моря Аннеліс Верліден заявила, що це перший випадок, коли танкер був перехоплений у морі на підставі розвідданих про використання фальшивого прапора та належність до "тіньового флоту".

Судно з жовтня 2025 року перебуває у санкційному списку ЄС як таке, що входить до складу "тіньового флоту" або сприяє отриманню Росією енергетичних доходів для фінансування війни проти України. Йому заборонено заходити до портів країн ЄС.

Також "Ethera" включений до санкційного списку Міністерства фінансів США. За даними американської сторони, танкер пов’язаний із морською мережею, яку контролює іранський бізнесмен Мохаммад Хоссейн Шамхані.

У пресрелізі від липня 2025 року США заявили, що він використовує політичний вплив свого батька – високопосадовця іранського режиму, для створення великого флоту нафтових танкерів і контейнеровозів, які транспортують нафту та інші товари з Ірану та Росії по всьому світу.

Наразі танкер супроводжують до порту Зебрюгге, де він буде офіційно заарештований. Подальші юридичні процедури здійснюватимуться відповідно до бельгійського та європейського законодавства.