Ізраїль закриває газові родовища на тлі атаки на Іран

Ізраїль наказав тимчасово зупинити роботу деяких газових родовищ після початку спільної з США атаки на Іран.

Про це пише Bloomberg.

Зупинка є запобіжним заходом безпеки, йдеться в заяві Міністерства енергетики. Там не уточнюють, яких саме родовищ це стосується. Energean Plc , оператор родовища Каріш, заявив, що йому було доручено призупинити виробництво.

Цей крок повторює дії, вжиті торік, коли Іран зазнав ізраїльської атаки та відповів ударами у відповідь. У червні Ізраїль зупинив роботу свого найбільшого газового родовища – Левіафан, а також Каріш, що призвело до припинення постачання до залежного від імпорту Єгипту.

Хоча Energean постачає газ лише на внутрішній ринок, два інші ізраїльські родовища, Левіафан і Тамар, також експортують паливо. Компанія Chevron Corp., яка є оператором обох родовищ, відмовилася коментувати можливі зупинки в суботу.

Американо-ізраїльські атаки та заходи у відповідь Тегерана проти американських військових баз у кількох країнах підвищують ризик ширшої війни в регіоні, який є ключовим для світових поставок енергії.

Родовища Левіафан зобов’язане постачати до Єгипту близько 4,5 млрд кубометрів газу на рік, і залежність Каїру зростатиме після угоди на 35 млрд доларів, укладеної торік, яка передбачає постачання 130 млрд кубометрів із 2026 до 2040 року.

Єгипет став нетто-імпортером газу у 2024 році та відтоді закупив значні обсяги зрідженого природного газу (LNG), уклавши контракти на постачання до 2028 року.

Збільшення поставок з Ізраїлю могло б дозволити Каїру в майбутньому скоротити імпорт LNG. Газ із Левіафану дешевший, однак перебої у видобутку, як минулого літа, так і зараз, підкреслюють вразливість цього маршруту.

Червневе припинення поставок змусило уряд Єгипту зупинити газопостачання для деяких галузей промисловості, зокрема для виробників добрив.