ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Ізраїль закриває газові родовища на тлі атаки на Іран

Зупинка є запобіжним заходом безпеки.

Ізраїль закриває газові родовища на тлі атаки на Іран
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль наказав тимчасово зупинити роботу деяких газових родовищ після початку спільної з США атаки на Іран.

Про це пише Bloomberg.

Зупинка є запобіжним заходом безпеки, йдеться в заяві Міністерства енергетики. Там не уточнюють, яких саме родовищ це стосується. Energean Plc , оператор родовища Каріш, заявив, що йому було доручено призупинити виробництво.

Цей крок повторює дії, вжиті торік, коли Іран зазнав ізраїльської атаки та відповів ударами у відповідь. У червні Ізраїль зупинив роботу свого найбільшого газового родовища – Левіафан, а також Каріш, що призвело до припинення постачання до залежного від імпорту Єгипту.

Хоча Energean постачає газ лише на внутрішній ринок, два інші ізраїльські родовища, Левіафан і Тамар, також експортують паливо. Компанія Chevron Corp., яка є оператором обох родовищ, відмовилася коментувати можливі зупинки в суботу.

Американо-ізраїльські атаки та заходи у відповідь Тегерана проти американських військових баз у кількох країнах підвищують ризик ширшої війни в регіоні, який є ключовим для світових поставок енергії.

Родовища Левіафан зобов’язане постачати до Єгипту близько 4,5 млрд кубометрів газу на рік, і залежність Каїру зростатиме після угоди на 35 млрд доларів, укладеної торік, яка передбачає постачання 130 млрд кубометрів із 2026 до 2040 року.

Єгипет став нетто-імпортером газу у 2024 році та відтоді закупив значні обсяги зрідженого природного газу (LNG), уклавши контракти на постачання до 2028 року.

Збільшення поставок з Ізраїлю могло б дозволити Каїру в майбутньому скоротити імпорт LNG. Газ із Левіафану дешевший, однак перебої у видобутку, як минулого літа, так і зараз, підкреслюють вразливість цього маршруту.

Червневе припинення поставок змусило уряд Єгипту зупинити газопостачання для деяких галузей промисловості, зокрема для виробників добрив.

  • Увечері 28 лютого ЗМІ повідомили, що Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку – важливих шлях транспортування нафти, однак офіційного повідомлення поки немає. 
  • Сьогодні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
  • У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
