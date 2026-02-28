Іран вдарив ракетами по Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що системи протиповітряної оборони збивають “шквал ракет”, запущених з Ірану.

Повідомляється про вибухи в небі над Єрусалимом.

Ізраїльтян евакуювали з будівлі, в яку влучила іранська ракета

Повідомляється про вибухи в небі над Єрусалимом.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies