Іран вдарив ракетами по Ізраїлю

Ізраїльтян евакуювали з будівлі, в яку влучила іранська ракета
Фото: EPA/UPG

Іран вдарив ракетами по Ізраїлю, пише The Guardian.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що системи протиповітряної оборони збивають “шквал ракет”, запущених з Ірану.

Що відбувається на Близькому Сході

  • Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
  • Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі.
  • Вибухи пролунали у Тегерані, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
  • Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
  • Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
