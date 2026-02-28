Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Ізраїль завдав превентивного удару по Тегерану, – ЗМІ

В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан.

Ізраїль завдав превентивного удару по Тегерану, – ЗМІ
Іран
Фото: Ali Hashem/ мережа Х

Уранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.

Про це пише Reuters.

За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.

Речник Армії оборони Ізраїлю додав, що країна "завдала превентивного удару по Ірану, щоб усунути загрози державі Ізраїль".

У Тегерані, за інформацією AP, після ізраїльських ударів було чути серію вибухів у різних частинах міста. Іранські офіційні джерела поки не надали детальної інформації про масштаби ударів, проте підтвердили, що повітряний простір країни закрито.

Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.

У ЦАХАЛ повідомили, що по всьому Ізраїлю пролунали сирени, а на мобільні телефони мешканців надійшли попередження про необхідність залишатися поруч із притулками. Це попередження на випередження — людей готують до можливих ракетних ударів по країні.

Всі райони Ізраїлю переведено з режиму повної активності в режим необхідної активності. Введено заборону на освітню діяльність, збори та роботу підприємств, за винятком критично важливих. Міністерство транспорту країни закрило повітряний простір. Пасажирів, які перебувають за кордоном, закликали слідкувати за оновленнями щодо розкладу рейсів.

  • У лютому 2026 року США та Іран відновили дипломатичні переговори, намагаючись знайти мирне вирішення багаторічної суперечки та запобігти військовій ескалації, яка могла б дестабілізувати регіон.
  • Проте Ізраїль наполягав на тому, що будь-яка потенційна угода з Тегераном повинна передбачати не лише тимчасове призупинення збагачення урану, а й демонтаж ядерної інфраструктури Ірану. Крім того, ізраїльська сторона активно лобіювала Вашингтон, домагаючись включення до переговорів обмежень на ракетну програму Ірану, вважаючи це ключовим для безпеки свого регіону.
  • Напередодні, через ймовірні удари США проти Ірану низка країн опублікувала попередження своїм громадянам у регіоні.
