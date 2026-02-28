Експрезидент США Білл Клінтон дав свідчення у справі Епштейна

Експрезидент США Білл Клінтон виступив перед комітетом Конгресу у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.
Про це повідомляє Reuters.
Білл Клінтон заявив законодавцям, що він «не побачив нічого, що змусило б його задуматися», коли проводив час із Джеффрі Епштейном.
У підготовленій заяві Клінтон сказав, що він би не летів літаком покійного фінансиста, якби знав про його ймовірну торгівлю неповнолітніми дівчатами з метою сексуального використання, і повідомив би, якщо б знав.
«Ми тут лише тому, що він так добре і так довго приховував це від усіх», – сказав Клінтон.
За даними видання, Клінтон кілька разів літав літаком Епштейна на початку 2000-х років після того, як він залишив посаду, і до того, як Епштейна було засуджено у 2008 році.
- Комітет Конгресу США допитав Гілларі Клінтон у справі Епштейна. Колишня держсекретарка заперечила знайомство з педофілом і запропонувала викликати на допит Трампа.