Експрезидент США Білл Клінтон дав свідчення у справі Епштейна

Він заявив, що "нічого не бачив і нічого поганого не зробив".

Експрезидент США Білл Клінтон виступив перед комітетом Конгресу у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє Reuters.

Білл Клінтон заявив законодавцям, що він «не побачив нічого, що змусило б його задуматися», коли проводив час із Джеффрі Епштейном.

У підготовленій заяві Клінтон сказав, що він би не летів літаком покійного фінансиста, якби знав про його ймовірну торгівлю неповнолітніми дівчатами з метою сексуального використання, і повідомив би, якщо б знав.

«Ми тут лише тому, що він так добре і так довго приховував це від усіх», – сказав Клінтон.

За даними видання, Клінтон кілька разів літав літаком Епштейна на початку 2000-х років після того, як він залишив посаду, і до того, як Епштейна було засуджено у 2008 році.