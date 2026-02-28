Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

Експрезидент США Білл Клінтон дав свідчення у справі Епштейна

Він заявив, що "нічого не бачив і нічого поганого не зробив".

Експрезидент США Білл Клінтон дав свідчення у справі Епштейна
Білл Клінтон
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Білл Клінтон виступив перед комітетом Конгресу у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє Reuters.

Білл Клінтон заявив законодавцям, що він «не побачив нічого, що змусило б його задуматися», коли проводив час із Джеффрі Епштейном.

У підготовленій заяві Клінтон сказав, що він би не летів літаком покійного фінансиста, якби знав про його ймовірну торгівлю неповнолітніми дівчатами з метою сексуального використання, і повідомив би, якщо б знав.

«Ми тут лише тому, що він так добре і так довго приховував це від усіх», – сказав Клінтон.

За даними видання, Клінтон кілька разів літав літаком Епштейна на початку 2000-х років після того, як він залишив посаду, і до того, як Епштейна було засуджено у 2008 році. 

  • Комітет Конгресу США допитав Гілларі Клінтон у справі Епштейна. Колишня держсекретарка заперечила знайомство з педофілом і запропонувала викликати на допит Трампа.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies