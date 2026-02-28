NASA змінила плани щодо висадки на Місяць, щоб зменшити ризики

Американська космічна агенція NASA оприлюднила оновлений план підготовки до висадки астронавтів на Місяць, який не передбачає відтермінування, але додає один політ, що має на меті зменшення ризиків.

Як пише BBC, спершу передбачалося, що цьогоріч місія Artemis II облетить дальній бік Місяця, а у 2028 році відбудеться довгоочікуване повернення людства на єдиний природний супутник Землі. Тепер NASA збирається запустити Artemis III трохи ближче - потренувати роботу приземлювача на низькій орбіті.

Це не означатиме переносу основної місії з посадкою на Місяці - ймовірно, у 2028 році американці спробують зробити це навіть двічі з Artemis IV і Artemis V.

Головним недоліком зміненого плану, як і попереднього, називають той факт, що NASA досі не має готового приземлювача. Контракт на його проєктування та запуск підписано з компанією SpaceX Ілона Маска, але та ризикує не встигнути вчасно. Тому паралельно розробку веде і Blue Origin Джеффа Безоса. Не виключено, що у 2028 році місії будуть використовувати обидва апарати.

Найближчий запуск Artemis II, який обмежиться прольотом біля дальнього боку Місяця, міг відбутися у березні, але через витік гелію ракета наразі перебуває на ремонті. У NASA сподіваються встигнути до наступного вікна запуску, яке буде у квітні.