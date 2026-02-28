Відомо, що раніше висловлював симпатії до "Ісламської держави".

Служби екстреної допомоги блокують район на Пілестредет після реагування на повідомлення про вибух в Осло 23 вересня 2025 року

У Норвегії правоохоронці заарештували 17-річного підлітка за підозрою в підготовці терористичного нападу на об’єкт НАТО.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

За інформацією Служби безпеки поліції Норвегії (PST), підлітка затримали в регіоні Ругаланд за підозрою у підготовці терористичного акту. Його допитували протягом чотирьох-п’яти годин, після чого суд постановив взяти під варту на два тижні.

Слухання відбулося в районному суді Південного Ругаланда в місті Санднес.

За інформацією обвинувачення, юнак нібито планував здійснити вибух на об’єкті НАТО в районі Ятто – об’єднаному центрі військових дій у місті Ставангер.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили два носії даних. Їхній вміст наразі не розголошується.

Як повідомляє NRK, підліток раніше висловлював симпатії до "Ісламської держави" (ІДІЛ) та приносив до школи прапор цієї організації. Адвокат захисту Кнут Лерум заявив, що його клієнт не визнає своєї провини.

Прокуратура наполягає на необхідності тримання під вартою, посилаючись на ризик фальсифікації доказів або перешкоджання розслідуванню.

Розслідування триває.