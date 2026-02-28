США та Ізраїль вдарили по резиденції аятоли Хаменеї

Для іранців цей комплекс є фізичним втіленням режиму.

Супутникові знімки свідчать, що кілька будівель комплексу верховного лідера Ірану в столиці Тегерані постраждали від ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Незрозуміло однак, чи був у той час у комплексі верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Фото: Airbus Дим здіймається над резиденцією аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, у суботу, 28 лютого

Комплекс верховного лідера, відомий як бейт-е-рахбарі, є не просто місцем перебування аятоли, це символічний центр теократичного режиму Ірану.

“Саме тут Хаменеї робив свої суворі заяви з усіх внутрішніх та міжнародних питань, часто використовуючи кафедру для критики західних ворогів Ірану та, зокрема, Сполучених Штатів, – зазначили журналісти телеканалу CNN. – Для мільйонів іранців цей комплекс був фізичним втіленням режиму. Те, що він став ціллю під час військової атаки США та Ізраїлю, матиме величезну символічну вагу. Це навмисний сигнал, спрямований у саме серце владної структури Ісламської республіки”.

