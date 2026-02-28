США та Ізраїль вдарили по резиденції аятоли Хаменеї

Супутникові знімки свідчать, що кілька будівель комплексу верховного лідера Ірану в столиці Тегерані постраждали від ударів США та Ізраїлю.
Про це повідомляє CNN.
Незрозуміло однак, чи був у той час у комплексі верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
Комплекс верховного лідера, відомий як бейт-е-рахбарі, є не просто місцем перебування аятоли, це символічний центр теократичного режиму Ірану.
“Саме тут Хаменеї робив свої суворі заяви з усіх внутрішніх та міжнародних питань, часто використовуючи кафедру для критики західних ворогів Ірану та, зокрема, Сполучених Штатів, – зазначили журналісти телеканалу CNN. – Для мільйонів іранців цей комплекс був фізичним втіленням режиму. Те, що він став ціллю під час військової атаки США та Ізраїлю, матиме величезну символічну вагу. Це навмисний сигнал, спрямований у саме серце владної структури Ісламської республіки”.
Що відбувається на Близькому Сході
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі.
- Вибухи пролунали у Тегерані та ряді інших міст, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
- Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.