У Пакистані під час спроби штурму консульства США загинули щонайменше шестеро людей

У пакистанському місті Карачі щонайменше шестеро людей загинули під час спроби штурму консульства США, пише Associated Press з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

За інформацією місцевої поліції, інцидент стався в неділю, коли сотні протестувальників намагалися прорватися до будівлі консульства. Під час сутичок із правоохоронцями щонайменше восьмеро людей отримали поранення.

Правоохоронці та медики повідомили, що ситуацію вдалося взяти під контроль, а протестувальників розігнали.

Масові протести сталися на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану, під час яких, за повідомленнями окремих міжнародних медіа, загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Уранці 1 березня іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".

Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.

Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки. Ці сили, що включали винищувачі п’ятого покоління F-35 та F-22, палубні винищувачі F-18, винищувачі четвертого покоління F-15, а також дрони, літаки радіоелектронної боротьби, повітряні командні центри та літаки-заправники. США також розгорнули у регіоні дві ударні авіаносні групи, що включали авіаносець USS Abraham Lincoln, авіаносець USS Gerald R. Ford, яку супроводжують понад десяток есмінців, озброєних ракетами “Томагавк”. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.

У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.