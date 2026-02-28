ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Медіа: Ізраїль міг ліквідувати десятки високопосадовців Ірану, головною ціллю був Алі Хаменеї

Серед тих, хто став мішенню, — радники Алі Ларіджані та Алі Шамхані, керівники КВІР, зокрема Есмаїл Каані, а також міністр оборони Ірану.

Медіа: Ізраїль міг ліквідувати десятки високопосадовців Ірану, головною ціллю був Алі Хаменеї
Дим здіймається над резиденцією аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, у суботу, 28 лютого
Фото: Airbus

Ізраїль міг ліквідувати десятки високопосадовців Ірану, головною ціллю був Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, повідомляє Jerusalem Post

До кількох десятків найвищих іранських посадовців могли бути ліквідовані під час кількох окремих атак у суботу. Є ознаки того, що Ізраїль зосередився саме на цьому компоненті спільних американо-ізраїльських ударів, тоді як американські сили були сфокусовані на інших завданнях — атаках на балістичну ракетну інфраструктуру, військово-морські цілі та ядерні об’єкти.

Головною ціллю був верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Упродовж дня в Ізраїлі зросла впевненість, що його було ліквідовано, однак остаточного підтвердження поки немає.

Його відомий командний центр у Тегерані був розбомблений, однак повідомлялося, що на той момент його там не було.

Водночас у червні 2025 року Ізраїль зміг ліквідувати високопосадовців Ірану навіть у їхніх резервних секретних локаціях.

Алі Ларіджані, який останніми тижнями фактично виконував обов’язки керівника країни, поки аятола переховувався, намагаючись уникнути замаху, також міг бути вбитий.

Алі Шамхані, ще один ключовий радник Хаменеї з питань безпеки протягом понад десяти років, також міг загинути. Водночас раніше вважалося, що його було ліквідовано під час операції в червні 2025 року, однак тоді він вижив.

Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Мохаммад Пакпур, який нещодавно замінив свого попередника, вбитого у червні 2025 року, також може бути мертвим.

Есмаїл Каані, який очолив елітний підрозділ «Аль-Кудс» КВІР після ліквідації Касема Сулеймані у 2000 році, також міг загинути.

Начальник Генштабу збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві, який також замінив попередника, вбитого у червні 2025 року, ймовірно, теж загинув.

Міністр оборони Ірану Амір Насірзаде також може бути серед ліквідованих високопосадовців.

Загалом Іран повідомляє про 201 загиблого та 747 поранених.

Наразі немає розподілу між військовими та цивільними жертвами, однак у червні 2025 року Ізраїлю приписували відносно низьку частку цивільних втрат.

Атака США та Ізраїлю на Іран

  • Сьогдорні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
  • У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
