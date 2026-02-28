СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Україна висловила соліданість з країнами Близького сходу, які сьогодні обстріляв Іран

МЗС України знову висловило непохитну підтримку іранському народу і засудило правлячий режим країни.

Україна висловила соліданість з країнами Близького сходу, які сьогодні обстріляв Іран
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна висловила соліданість з країнами Близького сходу, які сьогодні обстріляв Іран. 

“Ми висловлюємо солідарність України з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану. Для кожного українця спостереження за смертоносними дронів «Шахед», що вражають житлові будівлі, одразу ж нагадує сцени, які ми бачимо у власних містах”, – написав глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що іранський режим знову і знову доводить свою злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. 

“Цьому має бути покладено край. Ми засуджуємо ці удари, знову висловлюємо нашу непохитну підтримку іранському народу та закликаємо всі країни підтримувати їхнє право жити в безпеці, мирі та процвітанні, вільно від гноблення”, – написав Сибіга.

﻿
