Україна висловила соліданість з країнами Близького сходу, які сьогодні обстріляв Іран.

“Ми висловлюємо солідарність України з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану. Для кожного українця спостереження за смертоносними дронів «Шахед», що вражають житлові будівлі, одразу ж нагадує сцени, які ми бачимо у власних містах”, – написав глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що іранський режим знову і знову доводить свою злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни.

“Цьому має бути покладено край. Ми засуджуємо ці удари, знову висловлюємо нашу непохитну підтримку іранському народу та закликаємо всі країни підтримувати їхнє право жити в безпеці, мирі та процвітанні, вільно від гноблення”, – написав Сибіга.