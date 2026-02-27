​Впав відсоток жирів в маслі
ГоловнаПолітика

Президент України анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Готується призначення спецпредставника щодо Білорусі.

Президент України анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Володимир Зеленський заявив, що готуються кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

Про це Президент повідомив у вечірньому зверненні 27 лютого.

 Міністерство зовнішніх справ готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. За словами Зеленського, в цьому напрямку потрібна більш активна політика. 

Також готується посилення української дипломатії в Європі і за її межами.

 "Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - заявив Президент.

  • Зеленський запропонував ексміністру Клімкіну "напрями можливої подальшої взаємодії". Президент зустрівся з міністром закордонних справ 2014-2019 років. 
﻿
