Президент України анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Володимир Зеленський заявив, що готуються кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

Про це Президент повідомив у вечірньому зверненні 27 лютого.

Міністерство зовнішніх справ готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. За словами Зеленського, в цьому напрямку потрібна більш активна політика.

Також готується посилення української дипломатії в Європі і за її межами.

"Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - заявив Президент.