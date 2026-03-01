Зеленський: Важливо модернізувати європейське законодавство щодо "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський привітав рішучі дії Бельгії щодо захоплення танкера, який належить до так званого "тіньового флоту" Росії, та наголосив на необхідності модернізації європейського законодавства для конфіскації подібних суден і нафти, яку вони перевозять.
Про це глава держави повідомив в соцмережі Х.
"Це судно вже давно перебувало під санкціями США, ЄС та Великої Британії, проте продовжувало незаконно транспортувати російську нафту під фальшивим прапором та з підробленими документами. Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучої скарбниці Москви та дякуємо Франції за підтримку операції", – написав Зеленський.
Президент наголосив, що Європа має оновити правові механізми, аби танкери, які перевозять російську нафту в обхід санкцій, не лише зупинялися, а й конфісковувалися разом із вантажем.
"Ми маємо бути рішучими. Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила мають передбачати чітку і тверду відповідь", – підкреслив він.
За словами Зеленського, конфіскована нафта могла б використовуватися для посилення безпеки Європи та підтримки України в умовах повномасштабної війни.
- Бельгійські військові в ніч проти неділі 1 березня перехопили нафтовий танкер, який належить до російського "тіньового флоту".