ГоловнаСвіт

Зеленський: Важливо модернізувати європейське законодавство щодо "тіньового флоту" РФ

Президент Зеленський привітав Бельгію за захоплення танкера «тіньового флоту» РФ і закликав до конфіскації таких суден.

Зеленський: Важливо модернізувати європейське законодавство щодо "тіньового флоту" РФ
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський привітав рішучі дії Бельгії щодо захоплення танкера, який належить до так званого "тіньового флоту" Росії, та наголосив на необхідності модернізації європейського законодавства для конфіскації подібних суден і нафти, яку вони перевозять.

Про це глава держави повідомив в соцмережі Х.

За словами президента, судно тривалий час перебувало під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії, однак продовжувало незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор і підроблені документи.

"Це судно вже давно перебувало під санкціями США, ЄС та Великої Британії, проте продовжувало незаконно транспортувати російську нафту під фальшивим прапором та з підробленими документами. Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучої скарбниці Москви та дякуємо Франції за підтримку операції", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що Європа має оновити правові механізми, аби танкери, які перевозять російську нафту в обхід санкцій, не лише зупинялися, а й конфісковувалися разом із вантажем.

"Ми маємо бути рішучими. Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності. Якщо вони відкидають правила заради війни, правила мають передбачати чітку і тверду відповідь", – підкреслив він.

За словами Зеленського, конфіскована нафта могла б використовуватися для посилення безпеки Європи та підтримки України в умовах повномасштабної війни.

﻿
