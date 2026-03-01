"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Фон дер Ляєн запевнила кронпринца Саудівської Аравії в підтримці ЄС на тлі загострення конфлікту в Ірані

"Як наш стратегічний партнер, ми будемо тісно співпрацювати з вами для деескалації та захисту регіональної стабільності". 

Фон дер Ляєн запевнила кронпринца Саудівської Аравії в підтримці ЄС на тлі загострення конфлікту в Ірані
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії на тлі загострення військового конфлікту в Ірані.

Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Я щойно розмовляв з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Як наш стратегічний партнер, ми будемо тісно співпрацювати з вами для деескалації та захисту регіональної стабільності", - написала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Саудівська Аравія може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу в ці неспокійні часи.

"Партнерство між Європейським Союзом та Радою співробітництва арабських держав Перської затоки лише зміцнюватиметься в наступний період", - наголосила фон дер Ляєн. 

﻿
