Внаслідок атаки дронів на порт в ОАЕ пошкоджена французька військово-морська база

Один із обєктів французької військово-морської бази, розташованої поруч із базою ОАЕ, зазнав пошкоджень під час атаки іранських безпілотників на порт Абу-Дабі.

Про це заявила міністерка оборони Франції Катрін Вотрен.

За її словами, завдані збитки є обмеженими і мають лише матеріальний характер, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Міністерка наголосила, що французькі сили перебувають у стані максимальної пильності.