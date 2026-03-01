Внаслідок атаки дронів на порт в ОАЕ пошкоджена французька військово-морська база

Один із обєктів французької військово-морської бази, розташованої поруч із базою ОАЕ, зазнав пошкоджень під час атаки іранських безпілотників на порт Абу-Дабі.
Про це заявила міністерка оборони Франції Катрін Вотрен.
За її словами, завдані збитки є обмеженими і мають лише матеріальний характер, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Міністерка наголосила, що французькі сили перебувають у стані максимальної пильності.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Іcраель Кац, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- У відповідь іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
- НАТО заявило, що продовжує ретельно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні, а Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом і генеральним секретарем Альянсу.