"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСвіт

В ОАЕ унаслідок удару Ірану загинуло три людини, 58 травмовано, - CNN

Загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, із яких 152 були знищені системами ППО, а 13 впали в море. 

В ОАЕ унаслідок удару Ірану загинуло три людини, 58 травмовано, - CNN
ОАЕ, Абу-Дабі (архівне фото)
Фото: in-cyprus.philenews.com

Міністерство оборони Об'єднаних арабських Еміратів заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що загиблі - громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей отримали легкі травми.

Загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.

Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.

"Деякі уламки впали в окремих районах країни в результаті перехоплення системами протиповітряної оборони балістичних ракет та безпілотників, що призвело до незначних та помірних матеріальних збитків для низки цивільних об'єктів", – заявили у міністерстві.

  • ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.
  • Тегеран 1 березня також повідомив, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових. 
  • Однак, сьогодні, 1 березня взаємні атаки Ізраїлю та Ірану продовжилися.
﻿
