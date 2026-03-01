В ОАЕ унаслідок удару Ірану загинуло три людини, 58 травмовано, - CNN

Загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, із яких 152 були знищені системами ППО, а 13 впали в море.

Міністерство оборони Об'єднаних арабських Еміратів заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що загиблі - громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей отримали легкі травми.

Загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.

Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.

"Деякі уламки впали в окремих районах країни в результаті перехоплення системами протиповітряної оборони балістичних ракет та безпілотників, що призвело до незначних та помірних матеріальних збитків для низки цивільних об'єктів", – заявили у міністерстві.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.