В ОАЕ унаслідок удару Ірану загинуло три людини, 58 травмовано, - CNN

Міністерство оборони Об'єднаних арабських Еміратів заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що загиблі - громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей отримали легкі травми.
Загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.
Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.
"Деякі уламки впали в окремих районах країни в результаті перехоплення системами протиповітряної оборони балістичних ракет та безпілотників, що призвело до незначних та помірних матеріальних збитків для низки цивільних об'єктів", – заявили у міністерстві.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
- Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї.
- ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору. Наразі підтверджено, що під час початкового удару ЦАХАЛ ліквідував серед іранських високопосадовців сімох високопоставлених осіб.
- Тегеран 1 березня також повідомив, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.
- Однак, сьогодні, 1 березня взаємні атаки Ізраїлю та Ірану продовжилися.