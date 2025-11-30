ОПЕК+ підтвердила паузу у збільшенні видобутку нафти на початку 2026 року

Ця пауза пов’язана з очікуванням слабкіших сезонних ринкових умов та ознаками профіциту на світовому ринку нафти.

ОПЕК+ залишає в силі рішення про призупинення підвищення видобутку нафти в першому кварталі 2026 року, пише Bloomberg.

Про це домовилися ключові учасники групи на чолі зі Саудівською Аравією.

У спільній заяві країни підтвердили, що тримісячна пауза, оголошена на початку місяця, пов’язана з очікуванням слабкіших сезонних ринкових умов та ознаками профіциту на світовому ринку нафти.

Аналітики попереджають, що навіть із паузою глобальні ринки йдуть до істотного надлишку на початку 2026 року, що тиснутиме на ціни.

Ціни на нафту у Лондоні впали на 15% від початку року і котируються близько $63 за барель. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує рекордний профіцит у 2026 році, а Goldman Sachs і JPMorgan також очікують подальше зниження ф'ючерсів.

ОПЕК+ затвердив механізм перевірки видобувних потужностей – країни узгодили новий інструмент для ревізії індивідуальних виробничих потужностей членів. Цей процес впливатиме на розподіл квот у 2027 році. Для більшості оцінок обрали техаську компанію DeGolyer and MacNaughton.

Ревізія стала необхідною після того, як деякі держави вимагали визнання нових потужностей, а інші виявилися не здатними видобувати стільки, скільки їм дозволяють квоти. Новий механізм має зробити майбутні рішення картелю більш реалістичними.

Пауза дає OPEC+ час оцінити ризики для поставок з країн-учасниць, а також політичну ситуацію навколо спроб припинити війну в Україні.

Додаткову напругу створюють дії США щодо Венесуели. Дональд Трамп у суботу попередив авіакомпанії, що повітряний простір над країною «слід вважати закритим». Це стало частиною ширшої антинаркотичної кампанії його адміністрації.

Водночас сам Трамп неодноразово закликав до зниження цін на пальне, що збігається з інтересами споживачів на фоні зростання вартості життя.

У квітні цього року відразу вісім ключових країн OPEC+ різко прискорили повернення на ринок обсягів, скорочених у 2023 році. Цей крок, за оцінками офіційних осіб, був спробою Ер-Ріяда повернути ринкову частку та покарати партнерів, які порушували квоти.

Саудівська Аравія частково відновила позиції, але падіння цін ударило по бюджету країни. Дефіцит зростає, а деякі великі економічні проєкти доводиться скорочувати.