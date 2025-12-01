Шмигаль обговорив із генсеком НАТО посилення ППО для України

Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО.

Глава Міноборони України Денис Шмигаль зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Сторони обговорили посилення ППО.

Про це повідомив Денис Шмигаль у соцмережах.

Глава Міноборони подякував Марку Рютте за лідерство та підтримку. Вони обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби.

"Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок", — наголошує Шмигаль.

Він наголосив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами.