ЗМІ: в дипломатичних установах ЄС провели обшуки

Бельгійська поліція сьогодні провела обшуки в дипломатичних установах у Брюсселі, Європейському коледжі в Брюгге і приватних оселях. Обшуки стосуються розслідування ймовірного нецільового використання коштів Євросоюзу, повідомили Euractive свідки і джерела.

Щонайменше трьох людей затримали для допиту за підозрою в шахрайстві з закупівлями, корупції і конфлікті інтересів. Відомо, що вилучили деякі документи.

Рано вранці близько 10 офіцерів у цивільному прийшли до Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS), повідомили свідки. Дані підтвердив європосадовець.

Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що Європейська служба зовнішньої діяльності та Коледж Європи – престижна школа післядипломної підготовки – нецільово використовували державні кошти ЄС у 2021 та 2022 роках, повідомляють чотири джерела, обізнані з розслідуванням.

Ці рейди посилять тиск на Коледж Європи та його ректорку Федеріку Могеріні, яка раніше керувала EEAS, а цього року розпочала другий п’ятирічний термін у Брюгге.