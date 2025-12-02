Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: в дипломатичних установах ЄС провели обшуки

Справа стосується ймовірної корупції та шахрайства. 

Бельгійська поліція сьогодні провела обшуки в дипломатичних установах у Брюсселі, Європейському коледжі в Брюгге і приватних оселях. Обшуки стосуються розслідування ймовірного нецільового використання коштів Євросоюзу, повідомили Euractive свідки і джерела.

Щонайменше трьох людей затримали для допиту за підозрою в шахрайстві з закупівлями, корупції і конфлікті інтересів. Відомо, що вилучили деякі документи. 

Рано вранці близько 10 офіцерів у цивільному прийшли до Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS), повідомили свідки. Дані підтвердив європосадовець.

Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що Європейська служба зовнішньої діяльності та Коледж Європи – престижна школа післядипломної підготовки – нецільово використовували державні кошти ЄС у 2021 та 2022 роках, повідомляють чотири джерела, обізнані з розслідуванням.

Ці рейди посилять тиск на Коледж Європи та його ректорку Федеріку Могеріні, яка раніше керувала EEAS, а цього року розпочала другий п’ятирічний термін у Брюгге.
