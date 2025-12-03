Американські сенатори готові заблокувати використання збройних сил США проти Венесуели

З такою заявою виступили сенатори як від демократів, так і від республіканців.

Низка американських сенаторів підписали спільну заяву, у якій оголосили про намір подати резолюцію про військові повноваження у разі удару по Венесуелі.

Заяву підписали сенатори США Тім Кейн (демократ) та Ренд Пол (республіканець), лідер меншості Чарльз Шумер (демократ) та Адам Шифф (демократ).

“Адміністрація Трампа, схоже, все більше прагне завдавати ударів у Венесуелі без дозволу Конгресу, якого вимагає Конституція. Несанкціоновані військові дії проти Венесуели були б колосальною та дорогою помилкою, яка безпідставно ризикує життям наших військовослужбовців”, - йдеться у заяві.

Сенатори зазначили, що поділяють занепокоєння американського народу, який чітко дав зрозуміти, що не хоче більше вічних воєн. Особливо це стосується тих воєн, які вирішуються таємно та призведуть до переміщення та міграції в півкулі, де розташовано США.

“Якщо удар відбудеться, ми запропонуємо резолюцію про військові повноваження, щоб спонукати до дебатів та голосування в Конгресі, які заблокують використання збройних сил США у бойових діях проти Венесуели або всередині неї”, - запевнили сенатори.