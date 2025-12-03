США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Американські сенатори готові заблокувати використання збройних сил США проти Венесуели

З такою заявою виступили сенатори як від демократів, так і від республіканців.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Низка американських сенаторів підписали спільну заяву, у якій оголосили про намір подати резолюцію про військові повноваження у разі удару по Венесуелі.

Заяву підписали сенатори США Тім Кейн (демократ) та Ренд Пол (республіканець), лідер меншості Чарльз Шумер (демократ) та Адам Шифф (демократ).

“Адміністрація Трампа, схоже, все більше прагне завдавати ударів у Венесуелі без дозволу Конгресу, якого вимагає Конституція. Несанкціоновані військові дії проти Венесуели були б колосальною та дорогою помилкою, яка безпідставно ризикує життям наших військовослужбовців”, - йдеться у заяві. 

Сенатори зазначили, що поділяють занепокоєння американського народу, який чітко дав зрозуміти, що не хоче більше вічних воєн. Особливо це стосується тих воєн, які вирішуються таємно та призведуть до переміщення та міграції в півкулі, де розташовано США. 

“Якщо удар відбудеться, ми запропонуємо резолюцію про військові повноваження, щоб спонукати до дебатів та голосування в Конгресі, які заблокують використання збройних сил США у бойових діях проти Венесуели або всередині неї”, - запевнили сенатори.
