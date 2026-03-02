Троє американських військовослужбовців загинули, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані.
Про це пише Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, а також видання АР.
За даними джерела АР, троє загиблих були солдатами армії США, дислокованими в Кувейті у складі підрозділу, що відповідає за постачання та логістику.
«Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє військовослужбовців США загинули в бою, а п’ятеро отримали серйозні поранення в рамках операції «Епічна лють». Кілька інших отримали незначні осколкові поранення та струси мозку і перебувають у процесі повернення до служби», – повідомили у CENTCOM.
Центральне командування назвало ситуацію «динамічною» і повідомило, що імена загиблих не розголошуватимуть протягом 24 годин після повідомлення їхніх родин.
Це перші відомі втрати США в межах цієї операції, яка, за словами президента Дональда Трампа, може призвести до нових жертв у найближчі тижні.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
- Велика Британія повідомила, що “ймовірний дрон” атакував її повітряну базу на Кіпрі, спричинивши незначні пошкодження.
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей”. Їхня діяльність, за словами президента, безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, їхнім військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі.
- Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. Загалом в ОАЕ загинули троє людей, поранень отримали десятки. В Еміратах була пошкоджена і військова база Франції.