Імовірно, вони були дислоковані у Кувейті.

Троє американських військовослужбовців загинули, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані.

Про це пише Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, а також видання АР.

За даними джерела АР, троє загиблих були солдатами армії США, дислокованими в Кувейті у складі підрозділу, що відповідає за постачання та логістику.

«Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє військовослужбовців США загинули в бою, а п’ятеро отримали серйозні поранення в рамках операції «Епічна лють». Кілька інших отримали незначні осколкові поранення та струси мозку і перебувають у процесі повернення до служби», – повідомили у CENTCOM.

Центральне командування назвало ситуацію «динамічною» і повідомило, що імена загиблих не розголошуватимуть протягом 24 годин після повідомлення їхніх родин.

Це перші відомі втрати США в межах цієї операції, яка, за словами президента Дональда Трампа, може призвести до нових жертв у найближчі тижні.

