Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
ГоловнаСвіт

Троє американських військових загинули, ще 5 – важко поранені під час операції «Епічна лють»

Імовірно, вони були дислоковані у Кувейті.

Троє американських військових загинули, ще 5 – важко поранені під час операції «Епічна лють»
Фото: EPA/UPG

Троє американських військовослужбовців загинули, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані. 

Про це пише Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, а також видання АР. 

За даними джерела АР, троє загиблих були солдатами армії США, дислокованими в Кувейті у складі підрозділу, що відповідає за постачання та логістику. 

«Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє військовослужбовців США загинули в бою, а п’ятеро отримали серйозні поранення в рамках операції «Епічна лють». Кілька інших отримали незначні осколкові поранення та струси мозку і перебувають у процесі повернення до служби», – повідомили у CENTCOM.

Центральне командування назвало ситуацію «динамічною» і повідомило, що імена загиблих не розголошуватимуть протягом 24 годин після повідомлення їхніх родин.

Це перші відомі втрати США в межах цієї операції, яка, за словами президента Дональда Трампа, може призвести до нових жертв у найближчі тижні.

  • Велика Британія повідомила, що “ймовірний дрон” атакував її повітряну базу на Кіпрі, спричинивши незначні пошкодження. 
  • 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. 
  • Президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей”. Їхня діяльність, за словами президента, безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, їхнім військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі.
  • Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані. 
  • Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна. Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
  • У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину. Загалом в ОАЕ загинули троє людей, поранень отримали десятки. В Еміратах була пошкоджена і військова база Франції. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies